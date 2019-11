Drefgold a processo per droga: «Fumo canne ogni giorno e guadagno 200 mila euro all'anno»

Ha confermato la sua versione: la droga trovata in casa sua dalla polizia era per uso personale. Il trapper milanese 22enne Drefgold, ovvero Elia Specolizzi, è stato sentito dal giudice in occasione del processo per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, dopo essere stato arrestato il 23 agosto.

Gli agenti di polizia avevano trovato più di 100 grammi tra hashish e marijuana oltre a 12 mila euro in contanti. Il trapper, difeso dall'avvocato Niccolò Vecchioni, ha seccamente smentito l'ipotesi di cedere la droga ad altri affermando di consumare "canne" tutti i giorni rigorosamente da solo, e ha aggiunto di avere avuto la droga in omaggio la sera prima, a Brescia, in occasione del festival di Radio Onda d'Urto presso il quale si era esibito come artista principale.

«Sono un personaggio pubblico e la gente mi regala sostanze stupefacenti», ha affermato davanti al giudice. Per poi aggiungere di guadagnare 150-200 mila euro all'anno e di non avere quindi bisogno di spacciare per procurarsi del denaro.

Chi è Drefgold

Considerato come uno dei migliori rapper della nuova generazione Elia Specolizzi, in arte DrefGold, ha quasi 500mila fan su Instagram. Avvicinatosi all’hip hop all’età di 12 anni, registrando le prime traccie nello studio costruito in camera sua, dopo un periodo trascorso nelle crew Boombap Haze e Pro Evolution Joint, inizia la sua carriera da solista pubblicando “Kanaglia Mixtape” con il quale mette in mostra sin da subito il suo inconfondibile stile, come riporta Ticketone.it.



Nel 2017 si fa notare dalla scena urban italiana con il singolo “Casco Momo” e nell’estate dello stesso anno pubblica i singoli “Quello Vero” e “Massarenti” che creano sempre più hype verso il suo personaggio e la sua musica. L’esplosione del fenomeno musicale di Drefgold è nel 2018 con la pubblicazione del suo primo album ufficiale “Kanaglia”, uscito lo scorso luglio su etichetta Thaurus/Island Records che ha esordito direttamente in top 3 della classifica ufficiale FIMI con eccellenti performance di vendita sia per il mercato fisico sia digitale.Tutte le undici canzoni contenute nel suo nuovo album, "Kanaglia", hanno raggiunto i primi posti della classifica italiana di Spotify e sono state prodotte da uno dei migliori producer della scena odierna: Daves the Kid.



Durante il “Kanaglia tour”, il rapper proporrà dal vivo tutti i brani tratti dall’ultimo album. Da “Boss”, brano il cui video ha già oltrepassato 7 milioni di views sulla rete, a “Occupato”, non mancherà’ inoltre occasione di ascoltare dal vivo anche “Wave”, singolo impreziosito dal feat con la “rockstar” Sfera Ebbasta, collaborazione nata dall’ingresso del giovane artista nell’etichetta fondata dallo stesso Sfera e Charlie Charles, la BillionHeadz Music Group.