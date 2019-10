Fanno la spola da una casa verso i bar della zona: trovati con quasi 4 kg tra hashish e coca

Fanno avanti e indietro da un appartamento in via Del Turchino verso i bar della zona Calvairate a Milano. Tanto che gli uomini della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte Vittoria, impegnati nell'attività di osservazione e controllo del territorio, sapendo i loro numerosi precedenti, decidono di fare un controllo.

Così, nel tardo pomeriggio di martedì, i poliziotti fermano i due uomini. Sono un marocchino di 41 anni e un egiziano di 29. Il primo aveva 400 euro addosso mentre il secondo nascondeva 250 euro in un calzino.

Via Del Turchino: la droga ritrovata in casa

Immediatamente è cominciata la perquisizione dell'abitazione. Grazie all'intervento dell'Unità Cinofila antidroga, gli agenti ritrovano in un'intercapedine all'interno di un armadio, 3,5 chili di hashish suddiviso in panetti. E ancora, 38 grammi di cocaina, 340 ovuli in plastica, utilizzati per l'occultamento delle sostanze, un bilancino di precisione e un rotolo di cellophane, utilizzato per il confezionamento delle dosi.

I contatti con i pusher della zona tramite Whatsapp

Oltre alla droga, la coppia nascondeva 2.150 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio. I poliziotti ritrovano anche i telefoni cellulari, utilizzati per i contatti con i pusher di zona. Il loro canale di comunicazione, stando a quanto accertato, avveniva sempre tramite messaggi Whatsapp.

La droga: foto