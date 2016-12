Venti dosi di cocaina addosso e, in casa, 35 mila euro in contanti

E' stato fermato per un controllo casuale mentre era a bordo della sua autovettura, in via Civitavecchia (zona Parco Lambro), e si è mostrato subito molto agitato. E' successo nel pomeriggio del 23 dicembre, intorno alle due e mezza. Gli agenti della volante del commissariato Lambrate gli hanno allora chiesto di svuotare le sue tasche.

Così il marocchino di 31 anni si è visto costretto a mostrare venti involucri pieni di cocaina, per un totale di 15 grammi abbondanti.

Gli agenti hanno quindi deciso di perquisire anche l'auto (risultata "pulita") e l'abitazione, dove hanno trovato ben 35 mila euro in contanti, sicuro provento dello spaccio di droga anche perché il 31enne è ufficialemnte disoccupato.

Il giovane è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.