Droga lanciata dal balcone ai compratori "come manna dal cielo": pusher arrestato

Per spacciare non si "scomodava", ma lanciava diirettamente le dosi dal proprio balcone, al quarto piano di un palazzo di Buccinasco. Evidentemente le dosi erano "prepagate" oppure a credito. Fatto sta che i carabinierri della locale stazione, coordinati da Pasquale Puca della compagnia di Corsico, sabato mattina si sono imbattuti nella scena e hanno deciso di procedere con un controllo.

Il risultato è l'arresto dell'uomo che lanciava le dosi di droga dal balcone. Si tratta di un pregiudicato di 49 anni, italiano, ufficialmente senza lavoro. All'interno della sua abitazione è stato trovato un involucro con 3 grammi di marijuana. Sufficienti per procedere all'arresto, vista anche l'evidente cessione a occasionali compratori che attendevano in strada il lancio della dose.

Direttissima

Il 49enne è stato portato in caserma nella cella di sicurezza in attesa che per lui si celebri il processo per direttissima.