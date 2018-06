Passa con il rosso in moto e nel box nasconde un chilo di droga: arrestato

E' passato con il rosso a un incrocio sotto lo sguardo della polizia. E' stato questo l'errore che è costato l'arresto a un uomo di sessantaquattro anni, a Milano.

In sella a uno scooter, è stato notato dagli agenti del commissariato Quarto Oggiaro bruciare un semaforo all’intersezione stradale di via Lessona angolo via Satta. Una volta fermato per un controllo, il sessantaquatrenne è risultato anche sprovvisto di assicurazione e di patente di guida poiché revocata e del libretto di circolazione del veicolo.

Il motociclo è stato sequestrato e nei confronti dell'uomo, che è emerso avere dei precedenti per spaccio di droga, è scattato un controllo. Addosso al sessantenne sono stati trovati tre involucri contenenti hashish e 155 euro in contanti. In tasca l'uomo nascondeva anche il telecomando di un box di cui non ha voluto fornire informazioni ai poliziotti. Dopo aver percorso lentamente tutte le vie di solito frequentate dal sessantenne nel quartiere, nella speranza che il segnale del telecomando portasse all’apertura di qualche cancello, i poliziotti sono riusciti a individuare un garage in via Lopez in un complesso di rimesse di due piani.

Qui, all'interno del box collegato alla chiave in possesso dell'uomo, sono stati scoperti, nascosti in un sacco nero, 1,2 chili di hashish suddivisi in dieci panetti, materiale per il confezionamento e 1100 euro in contanti.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ora si trova in carcere a San Vittore.