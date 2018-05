Intercettato il camion dei narcos: un milione di euro di droga nascosto tra le caramelle

Era partito da Barcellona ed era diretto a Milano, ma il suo viaggio si è fermato Ventimiglia. Sulla bolla di trasporto c'era scritto che trasportava lecca-lecca e altre caramelle, ma tra i dolciumi sono stati trovati quasi 900mila euro di droga. Risultato? Droga sequestrata e manette per il camionista: un cittadino croato che adesso deve rispondere di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La notizia è stata resa nota con un comunicato dalla guardia di finanza.

A scoprire la partita di droga sono state le fiamme gialle di Ventimiglia che hanno fermato il mezzo pensante alla barriera autostradale della A10. A insospettire i militari è stata la particolarità del carico: inusuale e di modico valore, oltre a diverse imprecisioni nei documenti di trasporto. A stanare la droga sono state le unità cinofile che l'hanno fiutata tra i cartoni in cui erano stipate le caramelle.

In totale sono stati trovati un centinaio di panetti di stupefacente — 32 kg di hashish e 37 di marijuana — nascosti in due scatoloni. La droga è stata sequestrata mentre il camionista è stato accompagnato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.