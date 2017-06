Droga: autista di carro attrezzi per soccorso stradale con eroina

Il conducente di un carro attrezzi - soccorso stradale - è stato trovato in possesso di 1,04 grammi di sostanza stupefacente di tipo eroina, durante i controlli predisposti dalla questura di Varese (Lombardia) e in alcune zone della provincia.

All'uomo è stata ritirata la patente, gli sono state elevate sanzioni per 1.000 euro. E' stato deferito all'Autorità Amministrativa. L'attività di prevenzione e repressione da parte degli uomini della Polizia di Stato, ha riguardato in particolare stazioni, parcheggi, ma anche i centri cittadini.

A Varese sono stati fermati due stranieri che in un negozio avevano minacciato l'addetto alla sorveglianza.

Denunciato anche un italiano 60enne che in un supermercato aveva cercato di intimorire un addetto all'antitaccheggio affermando di essere armato. Sventata una truffa all'ufficio postale di Varese in via Milano. Un uomo si era presentato con un falso vaglia postale della somma di 145mila euro, ma la direttrice ha richiesto l'intervento di una volante, che ha bloccato il cliente (fonte: ansa).