Blitz con i cani antidroga a Cassina De' Pecchi: trovati oltre 5 chili di droga, un arresto

In un capannone nasconde oltre 5 chili di droga. Per questo motivo i carabinieri della Compagnia di Cassano d’Adda (Mi) hanno arrestato un operaio 39enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno fatto un blitz con i cani antidroga in un capannone dismesso della periferia di Cassina de' Pecchi, dove erano stati segnalati movimenti sospetti.

Il 39enne era il custode dell'immobile. Nel cassetto di una scrivania sono stati trovati un involucro contenente 5 grammi di cocaina. Poi, l'estensione della perquisizione all'intera area ha consentito di rinvenire 850 grammi di hashish suddivisi in 80 ovuli e 5 chili in 4 panetti, occultati in scatole all'interno di vecchi mobili, dove era custodito anche il materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'arrestato è stato portato a San Vittore, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.