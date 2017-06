Hinterland, scoperta la "palazzina della droga": due arresti e cinque denunce

Si è concluso con due arresti e cinque denunce il controllo dei carabinieri di uno stabile in via Monviso, a Cornaredo, dove era stato notato un inconsueto via vai di persone. I militari - dopo avere osservato il movimento per alcuni giorni - hanno fatto irruzione in un appartamento dell'edificio, sorprendendo due marocchini (di 25 e 26 anni), ufficilamente senza fissa dimora, pregiudicati e senza occupazione.

In casa sono stati trovati oltre 12 grammi di cocaina, quasi un grammo di hashish, 4,7 grammi di mannite (per "tagliare" la droga), un bilancino, ventidue cellulari e più di duemila euro in contanti.

All'interno dello stabile (composto da altri due livelli) i carabinieri hanno trovato altri quattro marocchini, denunciati per concorso in detenzione di droga. Sono poi risaliti al proprietario, un italiano di 39 anni residente nella stessa città, pregiudicato, e lo hanno denunciato per favoreggiamento della presenza illegale di stranieri in Italia.