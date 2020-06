Milano, spaccia hashish nella sua edicola: arrestato

Vendeva giornali e riviste, ma ne approfittava per "piazzare" anche l'hashish. La sua edicola era diventata punto di riferimento per l'acquisto di sostanze stupefacenti nella zona di Zara-Istria, a Milano, finché gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia non lo hanno individuato e arrestato.

Nessun dubbio sulla "seconda attività" dell'uomo, un italiano di 62 anni: i poliziotti, giovedì 18 giugno, si sono appostati nel tardo pomeriggio e hanno notato un passante che si è avvicinato all'edicola e ha parlato con lui per qualche secondo. Poi gli ha consegnato del denaro e si è allontanato, guardandosi intorno con fare circospetto, Ma in edicola non aveva acquistato alcun giornale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Droga in edicola

Gli agenti lo hanno controllato ed era in possesso di 0,8 grammi di hashish: lui stesso ha ammesso e riferitto di averlo appena acquistato per cinque euro dall'edicolante. Così hanno perquisitoo l'interno dell'edicola e, in un sacchetto, hanno trovato 275 grammi di hashish già suddivisi in oltre cinquanta dosi. In edicola c'erano anche 845 euro e fogli con cifre e nomi di "contabilità" dello spaccio. A casa del 62enne, infine, sono stati trovati altri 360 grammi di hashish, un bilancino di precisione e il materiale per confezionare le dosi. L'uomo è stato arrestato e portato a San Vittore.