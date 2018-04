Droga e furti: due arresti nella zona della Martesana

Due albanesi sono stati arrestati dalla stazione dei carabinieri di Cassano d'Adda, in provincia di Milano. Uno per furti in abitazione, l'altro per spaccio di droga.

Il primo dei due arresti è stato eseguito a Cassano nei confronti di un uomo di 33 anni, su ordine della procura di Trento. Il 33enne è stato condannato a un anno e cinque mesi di reclusione per furti in abitazione, con associazione a delinquere, commessi nel Veronese nel 2016.

Il secondo è stato invece eseguito a Pozzuolo Martesana. Questa volta in manette è finito un uomo di 43 anni. L'ordine di carcerazione viene dalla procura di Milano: l'uomo è stato condannato a un anno e sette mesi di reclusione per un episodio di spaccio di droga commesso a Melegnano nel 2014.

Entrambi sono stati portati a San Vittore.