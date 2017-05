Parco delle Groane, maxi controlli anti droga dei carabinieri

Controlli straordinari al Parco delle Groane da parte dei carabinieri: il "blitz" nell'area in cui abitualmente si spaccia droga. L'intervento è stato compiuto da tre diverse Compagnie (Desio, Seregno e Rho), con il terzo reggimento Lombardia, i cani e i cavalli, con posti di controllo lungo le strade intorno all'area boschiva.

Per quanto riguarda la droga, sono stati denunciati per spaccio un marocchino di 19 anni e due italiani: una di 26 anni e uno di 27. In tutto avevano dodici grammi di cocaina, altrettanti di marijuana, otto di hashish e meno di due grammi di eroina.

Due marocchini di 18 e 41 anni sono stati bloccati a bordo di uno scooter risultato rubato il 22 maggio a Busto Arsizio e, per questo, sono stati fermati. Così come un italiano cinquantenne, che aveva un ordine di carcerazione per scontare una pena di sei mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

45 i veicoli e 170 le persone controllate, delle quali 36 proposte per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio e 13 segnalate all’autorità amministrativa quali assuntori di stupefacenti.