Spaccio di droga in strada: un arresto a Maciachini

Spacciatore arrestato in via Imbonati (Maciachini) nel pomeriggio del Primo maggio.

I carabinieri lo hanno visto intorno alle cinque e mezza, in strada, mentre cedeva una dose di hashish risultata poi di circa due grammi scarsi.

Addosso aveva altra droga: è quindi scattata la perquisizione nel suo domicilio. In tutto il sequestro di hashish ammonta a circa cinquanta grammi. Nell'abitazione, oltre allo stupefacente suddiviso in stecche, aveva il materiale per confezionare le dosi. L'uomo è stato arrestato: si tratta di un egiziano di 31 anni, irregolare in Italia e con precedenti per droga.