Spaccia per "arrotondare" il salario: arrestato operaio

I carabinieri avevano raccolto voci sulla "seconda attività" di un operaio di 45 anni, incensurato, e lo hanno seguito per qualche giorno fino a sorprenderlo - nel pomeriggio di lunedì 9 genaio - nella sua abitazione di Inzago (Milano). In casa l'uomo custodiva un chilo e mezzo di hashish e mille e cinquecento euro in contanti.

I militari hanno perquisito anche l'armadietto personale situato nella ditta in cui il 45enne lavora, trovando circa un chilo e cento grammi sempre di hashish. L'uomo si è giustificato ammettendo di spacciare stupefacenti per "arrotondare" il salario da operaio, a suo dire troppo esiguo.

Il 45enne è stato arrestato e processato per direttissima nella mattinata di martedì 10 gennaio. Si trova a San Vittore.