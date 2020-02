'Droga Juventus', ancora un pusher arrestato: stavolta sono stati sequestrati 200 grammi

Pantetti di hashish marchiati Juventus. Ancora. Venerdì pomeriggio, gli agenti del Commissariato Sempione hanno fermato per un ordinario controllo un cittadino egiziano ventenne, in viale Monte Ceneri. La perquisizione personale ha avuto un esito positivo in quanto il giovane deteneva due panetti di hashish da 100 grammi l'uno: sulla droga il logo della Juve.

I controlli si sono estesi all'abitazione in uso all'arrestato, consentendo di rinvenire due pc, due tablet e sei telefoni cellulari di cui l'uomo non ha saputo dare spiegazioni circa la provenienza.

Il ventenne è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e denunciato a piede libero per ricettazione.

L'altro arresto con la droga marchiata Juve

Nei giorni precedenti un agente immobiliare, incensurato, è stato sorpreso con mezzo chilo di hashish. Sui panetti rinvenuti nella Volkswagen Golf che i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno fermato per un controllo, a Cologno Monzese, in via Emilia, c'era il simbolo della squadra di serie A.

"La droga della Juventus", un arresto

La droga - marchiata con lo stemma della Juventus - è stata sequestrata e inviata in laboratorio per le analisi. I militari hanno fermato la vettura nella serata di giovedì e al volante hanno trovato B.F., 36 anni, originario del Lecchese. L'uomo nascondeva altra sostanza stupefacente a casa per un totale di circa quattro dosi. Per il 36enne sono scattate le manette.

La droga sequestrata all'agente immobiliare: foto