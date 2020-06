Con la droga in motocicletta e 10mila euro in contanti a casa: pusher arrestato a Milano

Droga e soldi. Un uomo di 32 anni, italiano con precedenti, è stato arrestato giovedì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui i guai sono iniziati poco dopo le 23 in via Antonini, dove una Volante ha deciso di fermare la moto Bmw a bordo della quale il 32enne si trovava insieme a una donna.

Perquisito, il pusher è stato trovato in possesso di 5,4 grammi di marijuana e 4 grammi di hashish, come se stesse andando "al lavoro", a effettuare una consegna. A quel punto, anche per i suoi vecchi guai con la giustizia, gli agenti hanno deciso di andare a controllare anche l'appartamento dell'uomo.

E l'intuizione è stata decisamente giusta, perché a casa sua i poliziotti hanno trovato altri 111 grammi di marijuana e 162 di hashish, di cui 20 divisi in due involucri. In più, segno che l'attività era decisamente ben attivata, gli agenti hanno messo le mani anche su 10.595 euro in contanti, scoperti sempre nell'abitazione del 32enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo, in accordo con il pubblico ministero di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere processato per direttissima.