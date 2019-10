Ragazzo fermato con 250 grammi di droga mentre va allo stadio: "È uso personale"

Quando lui e l'amico hanno visto l'auto dei carabinieri si sono bloccati. Sono saliti sullo scooter e sono rimasti lì, continuando a fissare la macchina, sperando che si allontanasse prima possibile. Proprio quei lunghi momenti di "riflessione", però, li hanno traditi.

Due ragazzi di venticinque anni - due giovani italiani incensurati - sono finiti nei guai domenica pomeriggio dopo essere stati fermati verso le 17 all'angolo tra via Casella e viale Espinasse. A bloccarli sono stati i militari della Pmz Magenta, attirati dall'atteggiamento sospetto dei due, che davanti agli uomini in divisa si sono quasi paralizzati per poi cominciare a tremare.

Il passeggero dello scooter - un Xmax bianco - ha subito consegnato un paio di dosi di marijuana ed è stato segnalato come assuntore, mentre l'amico ha spiegato di avere fretta perché stava andando allo stadio, dove poco dopo si sarebbe giocata Inter-Juventus. Ai carabinieri, però, è bastato aprire la sella del motorino per trovare all'interno una busta di cellophane azzurro con dentro cinquanta grammi di marijuana.

A quel punto, la perquisizione è stata estesa a casa del giovane, che vive lì vicino con i genitori. Dalla sua camera sono "saltati fuori" due panetti di hashish da cento grammi ciascuno, con sopra la scritta e il logo di "La luna y el gato", una casa editrice argentina. Il 25enne, ormai alle strette, si è difeso dicendo che la droga era per uso personale, ma il pm di turno, Alessandra Cerreti, ne ha disposto l'arresto.

Il ragazzo, che in passato era già stato segnalato come assuntore, è stato processato lunedì mattina per direttissima e per lui è stato disposto l'obbligo di firma.