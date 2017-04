130 chili di droga in tre box: maxi sequestro a Milano, due arrestati

Quasi 130 chilogrammi di droga: a tanto ammontano le sostanze stupefacenti trovate in posssesso a una giovane coppia albanese a Milano. La coppia risiede nel quartiere di Niguarda e aveva nascosto la droga nei tre box di pertinenza dell'appartamento in cui vive.

In dettaglio, sono stati trovati 122 chili di marijuana, quattro chili di cocaina e 132 grammi di hashish. La droga è stata tutta sequestrata: con ogni probabilità, era destinata allo spaccio al minuto nel capoluogo lombardo. I due albanesi sono stati anche trovati in possesso di 10 mila euro in contanti, varie apparecchiature informatiche e una pistola rubata con 46 proiettili calibro 9x21.

I finanzieri hanno anche sequestrato tre automobili che, stando alle indagini, venivano utilizzate dalla coppia per vendere la droga. I due sono stati arrestati e rispondono di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi.