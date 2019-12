Milano, finisce in Questura con la droga nascosta negli "ovetti": 21enne arrestato

Era al posto sbagliato, al momento sbagliato. E con in tasca una "sorpresa" decisamente sbagliatissima. Un ragazzo di ventuno anni, un giovane dall'Ecuador, è stato arrestato mercoledì mattina dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per lui i guai sono iniziati verso le 13, quando una Volante ha deciso di controllare un gruppo di ragazzi in corso Buenos Aires. Il ragazzo - che poi è stato identificato proprio come un 21enne ecuadoriano - era senza documenti ed è quindi stato portato in via Fatebenefratelli per i controlli del caso.

Lì dalle tasche del giovane è "saltato fuori" uno di quei gusci solitamente usati per nascondere le sorprese negli ovetti, nel quale lui aveva sistemato nove grammi di cocaina suddivisi in dosi. A casa sua i poliziotti hanno anche trovato due grammi di marijuana e un grammo di hashish.