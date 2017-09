Droga nei pannolini del figlio di un anno: coppia arrestata

Marito e moglie sono stati arrestati per droga dai carabinieri di Monza. In tutto, alla coppia sono stati trovati circa due chili di cocaina e olltre quaranta chili di marijuana.

I due vivono a Gerenzano, nel Saronnese, dove sono stati fermati per un controllo ordinario mentre erano a bordo di un'auto insieme ai due figli di un anno e tre anni. Con sé avevano un panetto di cocaina da 520 grammi nascosto all'interno di un pannolino nella borsa della donna. Evidentemente pensavano che quei pannolini non destassero sospetti, ma così non è stato.

Inevitabile la perquisizione nel loro appartamento e dentro un'altra auto a loro disposizione. In casa - in un armadio - è stato trovato un chilo di marijuana, mentre il grosso è stato rinvenuto nella seconda vettura: nell'abitacolo un chilo e mezzo di cocaina, in tre panetti. Nel bagagliaio ben quarantuno chili di marijuana, all'interno di tre borsoni.

I due (un albanese di 38 anni con precedenti e una ucraina di 36 anni incensurata) sono stati arrestati. Lui è stato portato nel carcere di Busto Arsizio, lei è stata posta ai domiciliari per via dei figli piccoli ma tutta la pratica è stata trasmessa ai magistrati dei minorenni per decidere il da farsi.