Cocaina, eroina e spacciatori armati di pistole e machete: ecco il nuovo parco della droga

Fiumi di droga che ogni giorno attraggono nell'area centinaia di clienti da tutta la Lombardia. Un mare di soldi che passano dalle mani dei disperati a quelle dei pusher. E droga, tanta droga.

Sembra essere sempre di più il paradiso dello spaccio il parco delle Groane, il grande polmone verde che sorge tra la Brianza e il Milanese che negli ultimi tempi si è trasformato in un supermarket degli stupefacenti. E proprio contro quel "paradiso", ogni giorno, i carabinieri cercano di intervenire, di essere presenti.

Dopo il maxi blitz scattato venerdì mattina - ottanta militari impegnati insieme a unità cinofile e personale della Cio -, lunedì gli uomini della compagnia di Desio sono infatti tornati nel parco e hanno arrestato un altro pusher.

In manette è finito un cittadino marocchino di ventitré anni, già noto alle forze dell'ordine per spaccio e irregolare sul territorio italiano. I militari, intervenuti nel territorio tra Solaro e Limbiate, hanno sorpreso gli spacciatori intenti a contrattare con alcuni clienti. Mentre due dei tre malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce tra i boschi, il 23enne è stato bloccato nonostante abbia cercato di colpire i carabinieri per fuggire.

Addosso al pusher sono state trovate solo alcune dosi di cocaina e quasi un grammo di eroina: tutta droga pronta per essere consegnata ai due clienti, un uomo e una donna italiani della zona, anche loro già noti perché tossicodipendenti.

Venerdì, invece, i carabinieri avevano sorpreso tre pusher in una tenda, accampati nei pressi di Ceriano Laghetto. Nel covo, oltre alla droga, erano stati sequestrati 23mila euro e una pistola. Poco distante da lì, in uno dei nascondigli, i militari avevano poi scoperto alcuni machete e delle cartucce da fucile.

Il giro di spaccio all'interno del parco delle Groane, stando a quanto finora accertato dalle forze dell'ordine, ammonta a circa diecimila euro al giorno, per un totale di oltre 300mila euro al mese.