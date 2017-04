Arrestato al Parco Sempione, pusher minaccia la polizia: 'Voi non sapete chi sono io'

Spaccia al Parco Sempione ma durante l'arresto minaccia i poliziotti: "Voi non sapete chi sono io".

Preso dagli agenti della questura di Milano che pattugliano in sella alla bicicletta il parco, un marocchino di ventiquattro anni, trovato in possesso di marijuana e hashish è andato in escandescenze, minacciando i poliziotti e millantando conoscenze che avrebbero potuto metterli nei guai.

Per questo, oltre a essere arrestato per spaccio, è stato denunciato per minacce, oltraggio e millantato credito. L'episodio è accaduto sabato pomeriggio. L'uomo è stato controllato nel parco dagli agenti che gli hanno trovato sei grammi di marijuana e altrettanti di hashish.

Durante la perquisizione in casa sua sono stati scoperti altri ottocento grammi di droga leggera. Mentre veniva trasportato in questura le minacce che hanno portato anche alla sua denuncia.