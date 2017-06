Si libera della droga dall'auto ma è inutile: arrestato per spaccio

Ha visto un'auto dei carabinieri avvicinarsi alla sua, a Pioltello, e ha gettato dal finestrino un borsello, mentre proseguiva la marcia. I militari - mentre recuperavano il borsello - gli hanno intimato l'alt. E' successo il 19 giugno.

All'interno del contenitore c'erano tre ovuli e trentatré panetti di hashish, per un peso di circa 200 grammi, e 10 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, nonché il materiale per confezionare la droga.

L'uomo, che ha 29 anni e vive a Gorgonzola, ha precedenti per spaccio di droga: accusa di cui risponderà ora. Arrestato, ha subìto il processo per direttissima nella mattinata del 20 giugno. Il giudice ha stabilito che rimarrà in carcere in attesa del processo penale.