Sulle piste con marijuana e hashish: 18 sciatori "segnalati", un altro denunciato per spaccio

Cani antidroga in azione sulle piste da sci. Martedì, infatti, i carabinieri di Chiesa in Valmalenco hanno passato al setaccio le discese di Palù per evitare che gli sciatori - hanno spiegato i militari - affrontassero le piste in condizioni non idonee con il rischio di causare incidenti.

In tre ore di "blitz" gli uomini dell'arma hanno fermato e segnalato alla Prefettura come assuntori di droga diciotto sciatori. Un altro - un 33enne di Milano - è stato invece denunciato a piede libero con l'accusa di spaccio.

I carabinieri hanno sequestrato circa 17 grammi di hashish, 10 di marijuana e 18 spinelli. La maggior parte degli sciatori trovati in possesso di droga - hanno chiarito i miliari - risiede a Milano e nell'hinterland del capoluogo lombardo.