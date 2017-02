Rogoredo, ennesimo blitz nel bosco della droga

Ennesimo blitz delle forze dell'ordine a Rogoredo, dove è sempre florido lo spaccio di droga (soprattutto eroina, ma non solo) con clientela da tutto il Nord Italia. Al blitz hanno preso parte i carabinieri e la polizia locale, dopodiché sono intervenuti i dipendenti di Amsa per ripulire l'area.

Probabilmente, nei prossimi giorni, verrà realizzata una strada da via Sant'Arialdo per facilitare l'ingresso nell'area boschiva da parte delle forze dell'ordine per i pattugliamenti. Secondo quanto riferito da Carmela Rozza (assessore alla sicurezza), in futuro il comune di Milano ha intenzione di bonificare e riqualificare l'intera area per trasformarla in verde pubblico fruibile.

"Risolvere il problema di una piazza di spaccio che esiste da più di venticinque anni non è un'impresa facile e non lo si fa con la bacchetta magica", ha spiegato Rozza.

Il video dell'operazione