Cormano, 765 grammi di cocaina nelle scarpe e 150 grammi di hashish nell'armadio: preso

La cocaina l'aveva nascosta tra le scarpe. L'hashish e tutti gli "strumenti di lavoro" li aveva messi tra i vestiti, convinto di farla franca. E, invece, così non è stato.

Un uomo di quarantatré anni, italiano e con precedenti, è stato arrestato nel weekend dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della stazione di Muggiò, in Brianza, sono arrivati a lui dopo aver analizzato le amicizie e i contatti di alcuni spacciatori della zona.

Una volta "identificato" il quarantatreenne, i carabinieri sono andati a colpo sicuro e lo hanno raggiunto nella sua casa di Cormano. Lì, gli uomini dell'arma hanno trovato 765 grammi di cocaina nascosti all'interno delle scarpe sistemate nella scarpiera e 150 grammi di hashish in un armadio. Sempre tra i vestiti, i militari hanno scoperto anche 360 euro in contanti, tutti guadagnati spacciando.

I soldi e la droga sono stati sequestrati. Per il quarantatreenne, invece, si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.

In manette, nello stesso weekend, sono finiti anche due cittadini marocchini di ventisei e trentadue anni, anche loro accusati di spaccio. I due, fermati dai carabinieri mentre erano a bordo di una Renault, sono stati trovati in possesso di cinquanta palline di cocaina e quasi duemila euro in contanti.