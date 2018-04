Blitz dei carabinieri a scuola con cani antidroga. Quattro studenti con marijuana

Carabinieri a scuola con i cani antidroga: è successo a Cernusco sul Naviglio nella mattinata dell'11 aprile. I militari si sono presentati all'Ipsia Majorano su segnalazione di alcuni docenti: "A scuola c'è chi fuma le canne", avevano detto.

E così è scattato il blitz. Il risultato? Quattro studenti (due 18enni e due 16enni) avevano davvero droga con sé: dieci grammi in tutto tra hashish e marijuana. E' stata loro riconosciuta la detenzione per fini personali, per cui verranno segnalati alla prefettura di Milano.