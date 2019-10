Milano, cocaina e soldi nascosti sotto il tavolo: così 3 coinquilini finiscono in manette a Sesto

Il loro atteggiamento era evidentemente sospetto. Tanto che i militari della Compagnia di Sesto San Giovanni di passaggio hanno deciso di bloccarli per chiedere loro i documenti e controllarli. Una scelta oculata e azzeccata perché i tre addosso avevano alcune dosi di cocaina e mille euro in contanti.

A finire in manette per il possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio sono tre cittadini marocchini di 42, 26 e 21 anni, tutti regolari ma ufficialmente disoccupati. Dopo il controllo in strada, avvenuto in via Cadorna a Sesto San Giovanni (Milano), i carabinieri si sono spostati nell'abitazione dei tre.

La droga nascosta sotto un tavolo a casa

Nell'appartamento che condividevano, i militari hanno trovato 21 grammi di cocaina e 710 euro nascosti nella gamba di un tavolo.

I due ventenni non avevano precedenti penali, al contrario del loro 'collega', finito negli elenchi delle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Saranno processati per direttissima.