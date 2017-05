Sei chili di droga nell’armadio di casa: hashish, marijuana e coca tra i vestiti, 30enne arrestato

I carabinieri di Settimo Milanese hanno sequestrato sei chili di droga e hanno arrestato un trentenne, italiano e nullafacente, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad attirare i militari sulle proprie tracce, anche se involontariamente, è stato lo stesso spacciatore. Lunedì notte, infatti, alcuni suoi vicini di casa hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine a causa dei rumori e delle voci alte che provenivano dall’appartamento del trentenne.

A quel punto, dopo aver bussato più volte per farsi aprire la porta, i militari hanno atteso l’arrivo dei vigili del fuoco e sono riusciti ad entrare. All’interno, i carabinieri hanno trovato il trentenne e, insospettiti dal suo silenzio, hanno passato al setaccio la casa.

In un armadio in camera da letto, ben nascosti tra i vestiti, gli uomini dell’arma hanno trovato 4,612 chili di hashish, 1,643 chili di marijuana e centonovanta grammi di cocaina. L’uomo, nello stesso posto, nascondeva anche 1700 euro in contanti guadagnati spacciando.

La droga e i soldi sono stati sequestrati, mentre il trentenne è stato arrestato.