Spaccio di droga e contrabbando di sigarette: arrestato nel Milanese

Aveva una sigaretta all'hashish durante un controllo stradale, mentre era a bordo della sua auto sulla Nuova Cassanese: i carabinieri hanno così deciso di controllare la sua abitazione di Cassano d'Adda, dove hanno trovato altri quaranta grammi di hashish.

E' successo nella giornata del 23 marzo ad opera dei carabinieri di Cassina de' Pecchi.

A casa l'uomo aveva anche circa 500 euro in contanti e 66 pacchetti di sigarette prive del tagliando di monopolio, provenienti dall'Albania. Le sigarette e la droga sono state sequestrate. L'uomo, un albanese di 33 anni, ha ricevuto una multa di 3 mila euro per le sigarette di contrabbando ed è stato arrestato per spaccio di droga. Il tribunale di Milano, con rito direttissimo, gli ha comminato i domiciliari.