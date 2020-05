Milano, mezzo chilo di cocaina e più di 10mila euro in contanti: arrestato spacciatore

Soldi e droga. Martedì pomeriggio i carabinieri della Stazione di Cornaredo (Milano) hanno arrestato un 37enne pregiudicato marocchino trovato in possesso di 510 grammi di cocaina e 10.700 euro in contanti.

Stando a quanto comunicato dall’Arma, che ha spiegato che l’uomo è stato fermato per un controllo mentre percorreva in auto via Ospitaletto a Bollate (Milano). Nel marsupio che aveva con sé è stato trovato il panetto di droga, mentre il denaro è stato ritrovato poco dopo durante la perquisizione della sua abitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo ora è accusato di spaccio ed è stato recluso nella casa circondariale di San Vittore a Milano.