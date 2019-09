Ketamina e Mdma tra giovani in discoteca: presi cinque spacciatori, due sono ragazze

Ketamina e Mdma in quantità elevate. Quasi scomparse invece le droghe che una volta la facevano da 'padroni': cocaina, eroina, hashish, marijuana. E' il quadro che viene fuori dal blitz dei carabinieri durante la notte tra venerdì e sabato all'esterno della discoteca Social Music City, ex Scalo Romana in via Lorenzini. Al termine dei controlli sono cinque i i ragazzi finiti in manette.

I giovani pusher arrestati in discoteca

I militari del Nucleo operativo della Compagnia Monforte, hanno sequestrato complessivamente oltre 15 grammi di Mdma, più di 10 grammi di ketamina e diverse dosi di hashish. In manette sono finiti due ragazzi (di 18 e 20 anni) e due ragazze, entrambe 18enne. In stato di arresto è finito anche un altro ragazzo, minorenne.