Banchetto con eroina e cocaina: il pusher di M3 San Donato spaccia come al mercato

Vendeva eroina e cocaina con il solito banchetto da 'mercatino' stile Rogoredo davanti al quale c'era la coda di zombie in attesa della dose. Stavolta, però, lo spacciatore si era allontanato un po' dal famigerato boschetto e i suoi clienti - sempre tantissimi - lo raggiungevano nei pressi della fermata della metro a San Donato.

L'arresto della polizia vicino alla Stazione di San Donato

E' lì che si sono materializzati anche gli agenti della Squadra Mobile di Milano. I poliziotti della Sesta sezione guidati da Massimiliano Mazzali hanno arrestato un tunisino di 48 anni. L'uomo, fermato lunedì mattina, aveva due involucri in mano con 10 grammi di cocaina e 12 eroina. Oltre al bilancino di precisione 'd'ordinanza'.

Come nelle precedenti operazioni della Sesta sezione, i poliziotti si sono mischiati tra gli acquirenti per non dare nell'occhio e arrivare fino allo spacciatore e al suo banchetto.