Lanciano valigia piena di droga dall'ottavo piano verso il tetto per non farsi "beccare"

Per cercare di non far trovare ai carabinieri la droga che custodivano in casa l'hanno nascosta dentro un trolley e poi, dall'ottavo piano, hanno lanciato all'insù la valigia perché raggiungesse il tetto, al nono piano dell'edificio.

I carabinieri però si erano preventivamente appostati proprio sul tetto, per monitorare dall'alto eventuali passaggi di oggetti da un balcone all'altro durante un maxi controllo nello stabile. E' così che sono stati scoperti e arrestati due giovani albanesi di 20 e 21 anni, entrambi irregolari, il più giovane già noto alla giustizia per reati contro il patrimonio.

E' successo a Pioltello in via Cimarosa, nel noto "quartiere Satellite". I carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda e del Cio (terzo reggimento Lombardia), durante un blitz nel condominio, hanno trovato la porta dell'appartamento in questione chiusa. Dentro c'era chiaramente qualcuno, che però non apriva. Contemporaneamente il lancio del trolley e - solo dopo - i due ragazzi hanno aperto la porta.

All'interno dell'abitazione, diversi strumenti per lo scasso. Nel trolley di cui i giovani avevano tentato di disfarsi c'erano invece cinque chili e duecento grammi di marijuana e numerosi telefoni cellulari.

I due albanesi sono stati arrestati. Nel corso dello stesso blitz, i carabinieri hanno messo le manette anche ai polsi di un moldavo di quarantadue anni, irregolare in Italia ed espulso a settembre 2016 ma evidentemente rientrato senza autorizzazione.