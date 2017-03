Irruzione nella "casa-deposito": sequestrati 20 chili di droga

Oltre un milione di euro in droga. E' il valore del sequestro effettuato dai carabinieri di Rho, guidati dal capitano Simone Musella, nel pomeriggio di venerdì 17 marzo, contestuale all'arresto di un trafficante e alle perquisizioni in due appartamenti, dopo diverse segnalazioni di un via vai sospetto da un appartamento di Gaggiano.

I militari hanno seguito in auto l'uomo, un 47enne del Marocco con diversi precedenti, da Bollate a Gaggiano: lo hanno fermato e hanno rinvenuto le chiavi di un appartamento di quel comune, dove è stata trovata la droga nascosta in borsoni sotto il letto. L'appartamento era di fatto utilizzato soltanto come deposito per la droga.

In tutto sono stati trovati quasi venti chili di stupefacenti, soprattutto cocaina (17,6 chili) ma anche eroina (oltre 1,2 chili) e hashish (700 grammi), oltre a due bilancini di precisione. Secondo quanto viene riferito, la droga è di ottima qualità.

In un secondo appartamento, a Bollate, dove l'uomo vive, i carabinieri hanno invece trovato 22 mila euro in contanti, in un armadio in camera, palesemente frutto dell'attività illecita. Il 47enne è stato arrestato e portato nel carcere di Pavia.