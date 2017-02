“Ho la prescrizione del medico”, ma in garage ha un chilo di droga e una serra di marijuana

Un trentanovenne incensurato, italiano, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spazzio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato dagli agenti del commissariato Garibaldi Venezia in via Lecco mentre cedeva, gratuitamente, sette grammi di marijuana ad una seconda persona, segnalata come assuntore di droga.

Nell’auto dell’arrestato, subito perquisita, i poliziotti hanno trovato la copia di un contratto d’affitto di un box in via Giacinto Bruzzesi, zona Giambellino. Proprio lì, gli agenti si sono trovati davanti ad una sofisticata serra per la coltivazione di marijuana - costo dell’attrezzatura ventimila euro - e un chilo di “erba” già essiccata e pronta per la vendita.

Il trentanovenne ha provato a giustificarsi mostrando agli uomini del commissariato una prescrizione medica per l’uso della marijuana rilasciatagli negli Stati Uniti, dove ha vissuto, ma ha poi raccontato di aver comprato i semi di marijuana in Olanda e in alcuni negozi di “smart drugs” in città.

Ph: la serra dell'uomo