Droga dentro al pallone da calcio: scoperta grazie ai cani poliziotto Platone e Labor

Marijuana e hashish all'interno di un pallone da calcio. È quanto ha scoperto la polizia al Parco Sempione, all'altezza di via Yurtalan e via Petofi, nella mattinata di giovedì. A svelare l'insolito nascondiglio i cani antidroga degli agenti, Platone e Labor, che dopo aver fissato a lungo un tombino, hanno iniziato a giocare con il pallone rinvenuto al suo interno insieme a dei vestiti.

In particolare, durante un controllo, i cani hanno fiutato la sostanza stupefacente nelle vicinanze del Ponte delle Sirenette, e hanno iniziato a cercare tra i cespugli, per poi fermarsi davanti al pozzetto dove era stata nascosta la droga.

Gli agenti, alzato il chiusino in ghisa, hanno rinvenuto vestiti, un paio di scarpe, stracci e il pallone da calcio in cuoio dove erano nascosti 43 grammi di marijuana e 58 di hashish, che sono subito stati sequestrati. Lo stupefacente era occultato nel pallone, appositamente inciso, e impacchettato in 29 involucri, 12 di hashish e 17 di marijuana.