Stazione Centrale, tenta di prendere il treno con 20mila euro di hashish in valigia: arrestato

Non era in regola con i documenti e aveva 2 chili di hashish. È stato fermato dai finanzieri vicino alla Stazione Centrale mentre tentava di prendere un treno insieme alla moglie. L'epilogo? Le manette per lui, una denuncia per lei. Nei guai un cittadino marocchino di 33 anni, arrestato dalla guardia di finanza di Milano.

Tutto è accaduto mentre la coppia stava prendendo un treno per Torino. Durante i controlli è emerso che l'uomo non era in regola con i documenti per il soggiorno sul territorio italiano. La sostanza stupefacente — fanno sapere le fiamme gialle con una nota — era stata nascosta nel bagaglio della moglie ed è stata trovata grazie ai cani antidroga che l'avevano fiutata.

Per lui sono scattate le manette, mentre lei è stata denunciata. La sostanza, precisano i militari, era probabilmente destinata al mercato torinese; se fosse stata spacciata al dettaglio avrebbe fruttato oltre 20mila euro.