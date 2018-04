Milano, ragazzino di 17 anni non va dalla nonna a pranzo e scompare: si cerca Dumitru

Sarebbe dovuto andare a pranzare a casa della nonna, ma non è mai arrivato. E da allora i suoi famigliari non hanno più sue notizie, tranne due avvistamenti. È scomparso nel nulla il 23 marzo Dumitru, ragazzo di 17 anni originario della Romania che vive a Milano con la famiglia da quando ha 7 anni.

Ci sarebbero due segnalazioni molto attendibili, come riportato da Chi l'ha visto?, nota trasmissione in onda su Rai3. La prima è arrivata da un ex compagno di classe del 17 che, intorno alle 15 del 26 marzo, lo avrebbe visto su un tram della linea 16 in zona Conciliazione; in quell'occasione indossava un cappellino con visiera grigio con lo stemma di due tigri. E sempre a Milano, il 27 marzo, una sua amica lo avrebbe visto in zona Piazzale Lotto intorno alle 14:30. Il giovane frequenta il secondo anno di un istituto tecnico a della città, non ha con sé il cellulare e nemmeno i documenti.

Dumitru è alto un metro e 78 centimetri, ha gli occhi marroni e i capelli castani. Quando è scomparso indossava un giubbotto grigio scuro con bande grigie chiare sulle braccia, un pantalone di colore nero e scarpe grigie e nere.

Sempre nei giorni scorsi è scomparsa da Milano Martina, una ragazzina di 17 anni.