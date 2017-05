È in vendita anche a Milano la “marijuana legale”: ecco dove si può comprare EasyJoint

Senza effetti psicotropi, con livelli di Thc molto bassi e, dati alla mano, “rilassante”. In poche parole: legale e acquistabile tranquillamente.

È arrivata anche a Milano “EasyJoint”, la marijuana light e made in Italy che non infrange nessuna legge e che può essere venduta e comprata nei negozi.

Si tratta di infiorescenza femminile di cannnabis sativa della varietà “Eletta Campana”, coltivata naturalmente senza l’impiego di alcun additivo chimico. È una canapa - spiegano i creatori - “selezionata e recisa a mano per ottenere la massima qualità” con l’essiccazione che “avviene in maniera naturale e non è forzata per mantenere il massimo contenuto di oli essenziali”.

EasyJoint è legale perché il contenuto di Thc - il più noto dei principi attivi della cannabis - è ben sotto lo 0,6%, il limite massimo stabilito dalla legge italiana affinché la canapa venga considerata “industriale” o comunque non fuorilegge. Molta più alta, invece, la percentuale di Cbd - il cannabidolo, che ha effetti sedativi e ansiolitici -, che si aggira attorno al 4%.

A Milano “EasyJoint” è acquistabile da “Green Hutopia” in via Crema 20. “Siamo in contatto quotidiano con i produttori di EasyJoint e stiamo organizzando i rifornimenti - spiegano i proprietari -. Chiediamo gentilmente di portare pazienza e aspettare per farci capire in che quantità sarà disponibile dalla prossima settimana e da lì iniziare a organizzare prenotazioni o liste d'attesa”.

Da quel momento, poi, nel negozio si potrà comprare marijuana. La prima legale in vendita in Italia.