Milano, in giro con 5 chili di ecstasy nell'auto rubata: "Non lo sapeva", arrestato e liberato

Di quella droga non ne sapeva nulla. E per questo non deve restare in carcere.

Il gip di Milano, Raffaella Mascarino, ha deciso di liberare il francese di trentanove anni - residente a Londra - che domenica pomeriggio era stato arrestato con l'accusa di spaccio dopo che nella "sua" auto erano stati trovati oltre cinque chili di ecstasy.

La droga, un totale di diecimila pasticche, era stata scoperta dalla polizia in un vano creato sotto i tappetini posteriori di una Lancia Voyager intestata a una società in liquidazione e risultata rubata lo scorso 26 giugno a Milano. I poliziotti avevano notato la macchina parcheggiata su un marciapiede in via Boscovich e, verificando la targa, avevano scoperto che era proprio l'auto sparita pochi mesi prima da un parcheggio del centro.

Mentre gli agenti cercavano di capire chi avesse in quel momento la Lancia, il trentanovenne - che si trovava a casa della madre - era sceso in strada e aveva chiesto scusa per il parcheggio. Quando i poliziotti avevano scoperto l'ecstasy, però, per lui erano scattate le manette perché la vettura era nella sua disponobilità.

Secondo il gip, invece, il francese - che aveva raccontato di lavorare nel mondo dell'arte - non aveva "consapevolezza" delle pasticche ed è verosimile anzi che fossero state "occultate" nella macchina da un suo collaboratore, a sua insaputa.

In aula, l'arrestato - già libero - ha raccontato anche che era tornato in Italia soltanto il giorno prima e che la vettura era stata utilizzata in precedenza da un suo collaboratore, "un fattorino".

Il trentanovenne era stato anche denunciato a piede libero per ricettazione - proprio perché la Lancia era rubata - e per aver presentato documenti falsi dopo che gli agenti avevano verificato che l'adesivo incollato sulla carta di circolazione per certificare il passaggio di proprietà era irregolare e contraffatto.