Milano, nasconde la cocaina tra i dvd porno: la polizia arresta edicolante spacciatore

Nascondeva la droga tra i dvd porno della sua edicola. Domenica 30 novembre, a Milano, la polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 48 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

L’attività investigativa e di controllo del territorio, svolta dagli agenti del Commissariato Sempione, guidato da Anna Laruccia, ha permesso di individuare l’attività di spaccio di droga presso un chiosco - edicola di giornali in via Luigi Nono angolo Cenisio, accanto alla Fabbrica del Vapore.

L’attività dei poliziotti, a seguito del monitoraggio notturno e diurno del chiosco, ha accertato che l’apertura dell’attività commerciale avveniva solo nelle ore notturne, per qualche ora, soprattutto nei weekend e che il titolare del chiosco sfruttava la copertura della compravendita di giornali e dvd per cedere sostanza del tipo cocaina ai vari avventori notturni anche di giovane età, il tutto in considerazione della presenza di locali da ballo ed intrattenimento ubicati a breve distanza dall’edicola.

Edicolante arrestato a Milano

La notte del 30 novembre è stato effettuato un servizio di osservazione, controllo e prevenzione nei pressi del chiosco a seguito del quale gli agenti sono intervenuti dopo che tre giovani sono entrati all’interno del chiosco per comprare della droga.

Il titolare dell’edicola ha consegnato una custodia di un dvd pornografico contenente all’interno 5 dosi di cocaina, mentre con il contributo di un’unità cinofila sono stati rinvenuti ulteriori 23 dosi di cocaina e alcune dosi di hashish.