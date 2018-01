Ndrangheta: arrestato Edoardo Novella, figlio del boss Carmelo, ammazzato in un agguato

Edoardo Novella, 42enne di Bollate (Mi), è stato arrestato dal Centro Operativo Dia di Milano, coordinato dalla locale Direzione distrettuale antimafia. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata confermata nei giorni scorsi dalla Corte di Cassazione. Novella è fratello di Vincenzo detto “Alessio”, detenuto per reati di mafia, e figlio di Carmelo, già reggente della struttura di ‘ndrangheta denominata “Lombardia”, ucciso in un agguato il 14 luglio 2008 a San Vittore Olona (Mi).

"L’attività - spiega la Dia - arriva al termine delle operazioni “Linfa” e “Kerina 2”, che, nei mesi scorsi, avevano portato all’arresto di 13 persone, la maggior parte delle quali di origini calabresi, indagate per associazione finalizzata al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti, in cui il Novella rivestiva un ruolo organizzativo di spicco, mettendo anche a disposizione, per il traffico di droga, i locali di una società a lui riconducibile".

L’organizzazione criminale, connotata da una notevole forza d’intimidazione e in stretta connessione con la ‘ndrangheta, aveva imposto sul territorio lombardo la propria egemonia nel traffico di ingenti quantitativi di cocaina, marijuana ed hashish, come emerso dalle complesse indagini tecniche e dinamiche svolte al riguardo dalla Dia, che hanno portato, altresì, al sequestro complessivo di oltre 150 chili di sostanza stupefacente.