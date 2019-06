Milano, morta la partigiana Elena: organizzò la resistenza negli stabilimenti della Olap

È morta a 106 anni nella mattinata di lunedì 10 giugno Elena Rasera, partigiana milanese ed eroina della resistenza. "Olga", questo il suo nome di battaglia, era ricoverata in una casa di riposo; nel 70esimo anniversario dalla liberazione aveva ricevuto la medaglia e il diploma di partigiana dal Ministero della Difesa. La notizia della sua morte è stata resa nota dal presidente dell'Anpi di Milano Roberto Cenati. Sempre nella giornata di lunedì è morta la partigiana Lena D'Ambrosio.

Elena entrò nella fabbrica Olap nel 1935, all'età 21 anni, dopo essersi trasferita a Milano dal suo paese di Santa Giustina Bellunese. Proprio la Olap durante la seconda guerra mondiale poteva contare su quasi 3mila operai di cui 1.700 donne e costruiva un complesso tra i più importanti, per il particolare tipo di produzione legata alla guerra.

Nel corso dell'inverno del 1943 Elena si occupò dell'organizzazione dei "Gruppi di Difesa della Donna". Nella sua autobiografia, così ricordò quei giorni:

Fu Elena a organizzare lo sciopero del marzo 1944 alla Olap al quale aderirono circa 500 donne. Proprio nel corso dello sciopero, dopo aver tolto la corrente, furono prima le donne a uscire proteggendo gli uomini che erano più esposti agli arresti ed alle rappresaglie. Verso la metà dell'ottobre 1944, a seguito del ritrovamento di armi alla Olap da parte dei fascisti, vi furono sette morti ed una ventina di arresti. Elena non può più rientrare in fabbrica e si dà alla macchia dopo aver ricevuto l'incarico di Capo servizio di collegamento e di diffusione della stampa clandestina. Elena diventò responsabile della zona che comprendeva il tratto da Porta Venezia a Rogoredo, facendo capo alla Olap, alla Saffa, alla Bianchi, alla Innocenti.

Tra gli episodi che la toccarono più profondamente, Elena ricordò l'incontro con Gina Galeotti Bianchi, la prima caduta partigiana nei giorni dell'insurrezione di Milano.

"Incontrai questa partigiana – raccontò Elena – all'appuntamento in via Carlo Farini. Appena ci siamo riconosciute, lei si è sentita male ed era molto preoccupata per il buon esito della missione che le avevo dato da compiere. La condussi allora in un caffè e chiesi al gestore un bicchiere d'acqua. Invece lui, vedendo che stava male, le diede del surrogato di caffè. Dopo un po' Gina, la “Lia” si riprese e mi confessò: 'Sai sono in stato interessante. Mi chiamo Gina Galeotti e sono sposata Bianchi, ma mio marito si trova in carcere'. Ci lasciammo; dopo alcuni giorni scoppiò l'insurrezione e in quella occasione incontrai una partigiana, quella che aveva avuto i collegamenti con la Lia. Fu lei che mi comunicò la morte di quella giovane, coraggiosa staffetta, colpita da una raffica di mitra dai tedeschi nelle ore più calde della Liberazione. Quando il marito uscì da San Vittore lei e il bambino che portava in grembo se ne erano andati per sempre".