Sub scomparsa nel nulla mentre nuota accanto al marito: ore di ansia per Eleonora

E' scomparsa nel nulla, mentre faceva sub accanto al marito nelle acque dell'oceano Indiano, in Mozambico. Sono ore d'angoscia per le sorti di Eleonora Conti, 34 anni originaria di Chiavenna ma residente a Milano insieme al marito Matteo Gobbi.

La ragazza è dispersa dalla mattina del 25 agosto, quando stava facendo immersione nelle acque della barriera corallina. Quando è riemerso, il marito Matteo Gobbi ha lanciato l'allarme. I due sono due sub esperti. Ora il coniuge, attraverso Facebook e altri social network, ha ideato una raccolta fondi per aiutare le ricerche della moglie con elicotteri e sommozzatori di strutture private. In poche ore sono state raccolte diverse decine di migliaia di euro (al momento 50mila).

Eleonora vive da anni a Milano, dove si è laureata all'Università Cattolica in gestione dei beni culturali. Lavora alla Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico Giuseppe Verdi.

Aggiornamento. Il 29 agosto la donna è stata trovata morta nelle acque della zona dell'immersione.