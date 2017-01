Elicottero dei carabinieri in volo su Milano: controlli nel campo rom di via Chiesa Rossa

Controlli straordinari giovedì mattina nel campo rom di via Chiesa Rossa, zona Gratosoglio, a Milano. A partire dalle prime ore del giorno i carabinieri del comando provinciale di Milano stanno infatti passando al setaccio la zona per alcune verifiche, i cui dettagli non sono ancora stati resi noti.

Sul posto, oltre a un elicottero che sorvola la zona, sono intervenuti uomini del Radiomobile, del nucleo cinofili e della compagnia d’intervento operativo.

Dalle prime informazioni raccolte da MilanoToday, sembra che si tratti di "semplici" controlli già pianificati e organizzati da tempo.

Ph: I carabinieri al campo rom - © MilanoToday

Lo scorso giugno a condurre un blitz nel campo rom era stata la polizia locale, che aveva sequestrato tra le baracche centotrenta armi bianche fra katane, coltelli e machete per un valore totale di circa settemila euro.

A settembre, invece, gli stessi abitanti del campo rom aveva denunciato le scelte dell’assessore alle Politiche Sociali, Pierfrancesco Majorino, di eliminare servizi come lo scuolabus, il supporto dei mediatori culturali o l'inserimento lavorativo. Tutto questo - avevano sottolineato alcune famiglie dell’insediamento - a fronte di un aumento dei fondi destinati a rom, sintii da parte del comune di Milano.

