Sessanta ghisa e carabinieri, elicottero e cani: altro blitz nel bosco della droga di Rogoredo

Altro blitz al bosco della droga di Rogoredo. Mercoledì mattina, all'alba, sessanta carabinieri e agenti di polizia locale sono infatti entrati in quella che è una delle piazze di spaccio di eroina più grandi d'Europa per passare al setaccio tutta l'area.

Militari e ghisa - supportati da un elicottero dai carabinieri e da due unità cinofile - hanno fatto "irruzione" dal lato di Sant'Arialdo e hanno controllato tutte le collinette trasformate da spacciatori, tossici e disperati in accampamenti di fortuna.

Pochi giorni fa, il 7 luglio scorso, era stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a visitare il boschetto insieme all'assessore al verde Pierfrancesco Maran e ad alcuni consigliere comunali e del municipio 4. "Il bosco di Rogoredo, da troppo tempo un luogo frequentato da tossicodipendenti, è senza dubbio uno dei problemi di Milano - le parole del primo cittadino -. Per chi governa una città, ma più semplicemente da cittadino, vedere questo pellegrinaggio continuo è un'angoscia".

Sala aveva poi ricordato i progetti per dare nuova vita al bosco - su tutti quello di Italia Nostra - e per cercare di arginare il fenomeno dello spaccio "riprendendo possesso" dell'area. "Serve porre maggiore attenzione anche sulla stazione di Rogoredo - aveva proseguito il sindaco -, dando più sicurezza agli utenti e ai residenti del quartiere".

Anche Maran aveva parlato di cambiamento. "Questo - aveva scritto in un lungo post su Facebook subito dopo la visita - è un posto che, collaborando, potremmo cambiare. Ogni volta resto colpito dagli occhi di donne, uomini e soprattutto ragazze e ragazzi così massacrati dalla loro dipendenza. Da un mese circa c'è stato un peggioramento e l'arrivo di malavita italiana sul posto - aveva spiegato Maran - unito al fatto che il nuovo muro ferroviario è utile per ridurre lo spaccio su via Orwell ma lo sposta di nuovo al boschetto".

L'esponente di palazzo Marino aveva poi concluso riservando una stoccata al ministro degli Interni, Matteo Salvini: "Su Rogoredo e lotta all'eroina saremmo ben lieti di collaborare col ministro Salvini e di accompagnarlo sul posto, se avrà piacere di fissare questa come una delle sue priorità".