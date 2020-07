Milano, blitz dei carabinieri (anche con l'elicottero) nelle case popolari in zona Molise

Maxi blitz dei carabinieri nella mattinata di venerdì nel gigantesco complesso di edilizia popolare compreso tra piazza Insubria, piazzale Cuoco, viale Molise, via Faà di Bruno e via degli Etruschi, in zona Molise-Calvairate a Milano.

Al termine dell’operazione, i militari proceduto allo sgombero di cinque appartamenti dell’Aler, tre dei quali erano stati occupati da alcuni dei sette cittadini romeni, tutti con precedenti di polizia, che sono stati denunciati perché accusati, a vario titolo, di rissa aggravata, porto abusivo di oggetti atti a offendere, acquisto di cose di sospetta provenienza, ricettazione e danneggiamento aggravato, commessi in occasione delle violenze esplose il 10 maggio scorso in piazza Insubria, durante le quali fu picchiato selvaggiamente un cittadino nordafricano.

Tre dei sette indagati non risultati irreperibili e sono ricercati. Tre occupanti abusivi sono stati denunciati per furto aggravato perché si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica.

Elicottero sorvola Milano a lungo

Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, a cui hanno partecipato anche un elicottero dell’Arma e un’unità cinofila della Locale di Milano, oltre a quelle dei carabinieri, sono stati sequestrati una pistola giocattolo, un distintivo da investigatore privato, un coltello con lama ricurva e un manganello telescopico. Esito negativo per i controlli effettuati nelle cantine e negli spazi comuni dei diversi casermoni.

Sul posto sono intervenuti anche gli assistenti sociali del Comune di Milano “per la gestione dei servizi di carattere sociale a supporto di donne e bambini e l’individuazione di soluzioni alloggiative alternative, che però sono state tutte rifiutate dagli occupanti”.