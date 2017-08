La ballerina del night club lo lascia, lui la 'ferisce' e poi si spara in testa: morto manager

Migliorano le condizioni di Timea Vajko, la ballerina bulgara di 31 anni ferita da un colpo di pistola sparato dal suo compagno, Elio Giancotti, che subito dopo si è suicidato con un colpo alla testa. L'uomo, un manager milanese, è morto sul colpo. La lite è scoppiata verso le 6.15 di domenica, in corso Re Umberto angolo Vittorio Emanuele II, a Torino.

Elio Giancotti si spara davani ai poliziotti

Elio Giancotti, è stato individuato dagli uomini delle volanti poco prima che si sparasse. Forse credeva di aver ucciso la ragazza, ballerina in un night club. Ora la donna si trova ricoverata in codice giallo al Cto e non è in pericolo di vita. Il movente del tentato omicidio sarebbe di natura sentimentale.

Le indagini continuano per fare luce sulla dinamica dell’accaduto. La discussione tra i due era degenerata e Giancotti aveva impugnato una pistola minacciando di uccidersi. Proprio in quel momento la 31enne era rimasta ferita alla testa, non è chiaro se per un colpo di arma da fuoco esploso inavvertitamente o per la caduta.

Credendo di averla uccisa, forse, il 45enne si è allontanato e poco dopo è stato rintracciato dagli uomini delle volanti del 113, intervenute in seguito alla chiamata di alcuni passanti che avevano notato l'accaduto. I poliziotti hanno seguito il 45enne armato che minacciava di uccidersi. Lo ha fatto poco dopo, all'angolo con corso Galileo Ferraris.

Le indagini sul tentato omicidio suicidio

Gli agenti della sezione omicidi, coordinati dal dirigente della squadra Mobile, Marco Martino, stanno ancora cercando ricostruire meglio la dinamica della tragedia. La pistola era regolarmente detenuta dall’uomo, ma è stata da lui illecitamente portata fuori casa.