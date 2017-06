"La Regione doveva far morire Eluana in Lombardia": condannata a risarcire Beppino Englaro

Beppino Englaro, padre di Eluana, dovrà essere risarcito con 133 mila euro dalla Regione Lombardia: il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Pirellone e confermato la sentenza del Tar, secondo cui la Regione sbagliò a non farsi carico del ricover della ragazza in una struttura sanitaria che avrebbe consentito la sospensione di alimentazione e idratazione.

Eluana, in coma vegetativo da 17 anni, dopo un incidente stradale quando aveva 21 anni nel 1992, era ricoverata in una casa di cura di Lecco e fu trasferita ad Udine. Il 9 febbraio 2009 la ragazza morì in clinica, dopo 11 anni di lotte giudiziarie dei suoi genitori Beppino e Saturna. La questione degli Englaro divenne ben presto politica: da una parte chi invocava la libertà del rifiuto dell'accanimento terapeutico, dall'altra chi respingeva con forza questa visione.

Particolarmente concitati gli ultimi giorni di vita di Eluana Englaro. Il 6 febbraio 2009, mentre nella clinica di Udine si stava per avviare la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione, il governo (presieduto da Silvio Berlusconi) varava un decreto legge per obbligare i sanitari ad alimentare coloro che si trovano in coma vegetativo. Ma il presidente della Repubblica (Giorgio Napolitano) non controfirmava il decreto, ritenendo che non vi fossero i caratteri di urgenza. La palla passava allora a Camera e Senato per approvare il testo sotto forma di legge ordinaria. I presidenti di Camera e Senato, il 9 febbraio, convocavano i due rami del Parlamento in via straordinaria per approvare il più velocemente possibile il disegno di legge. Ma nella stessa serata Eluana spirava.

L'assessore regionale al welfare, Giulio Gallera, ha garantito che la sentenza del Consiglio di Stato verrà attuata e quindi Beppino Englaro sarà risarcito entro i termini stabiliti. Ed Englaro ha commentato che l'esito era "quello che mi aspettavo, lo davamo per scontato".